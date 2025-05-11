Італія

Капітан Інтера відновлюється після травми, аби вийти на поле у вирішальному матчі проти ПСЖ.

Форвард і лідер атак Інтера Лаутаро Мартінес пропустить найближчі матчі чемпіонату Італії проти Торіно та Лаціо, аби повністю залікувати м’язову травму напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинець не до кінця відновився перед грою з Барселоною, вийшов у стартовому складі та провів на полі 71 хвилину, допомігши команді здобути перемогу 4:3 та путівку до фіналу.

Як повідомляє FC Inter News, гравець та медичний штаб вирішили не ризикувати й дати Лаутаро час на повноцінне відновлення. Повернення очікується на заключний тур Серії А проти Комо, який відбудеться 25 травня — за шість днів до фіналу з ПСЖ.

У сезоні-2024/25 Мартінес вже встиг відзначитися 22 голами та сімома асистами у 48 матчах за Інтер.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів