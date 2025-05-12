Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру італійської Серії A, у якому зіграють бергамаська Аталанта та римська Рома.
Артем Довбик, Getty Images
12 травня 2025, 20:53
Бергамаська Аталанта та римська Рома зіграють на Атлеті Адзуррі д'Італія в тридцять шостому турі італійської Серії A.
Джан П'єро Гасперіні, на тлі розгрому Монци (4:0), використав із перших хвилин Пашалича в центрі поля.
Клаудіо Раньєрі, після перемоги над Фіорентиною (1:0), залучив до стартового складу Ренсха на правому фланзі, тоді як Артем Довбик знову зіграє в атаці.
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, де Рон, Коссуну — Белланова, Пашалич, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Лукман — Ретегі.
Запасні: Патрісіу, Россі, Руджері, Бернасконі, Комі, Обрич, Іделе, Сулемана, Річчіо, Брешіаніні, Самарджич, Мальдіні.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле — Шомуродов, Довбик.
Запасні: Голліні, Де Марці, Маркаччіні, Гуммельс, Нельссон, Салах-Еддін, Абудлхамід, Гурна-Дуат, Паредес, Салемакерс, Бальданці, Ель Шаараві.
Гра Аталанта — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.