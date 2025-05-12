Італія

Албанець може стати новим спортивним директором "россонері".

Колишній спортивний директор римського Лаціо Іглі Таре висловився про можливу роботу в італійському Мілані. Цитує албанського функціонера La Stampa.

"Мілан — це мета для кожного. Працювати в такому історичному і відомому клубі було б честю для мене.

Я завжди намагався представляти свою країну — Албанію, і водночас бути прикладом для багатьох італійців. Я наполовину італієць, я працюю тут півжиття, у мене є італійський паспорт, і я ношу його з гордістю. Я вам дуже вдячний", — сказав Таре.

Після того, як Іглі Таре пішов з Лаціо у червні 2023-го року, він до сих пір залишається без роботи.

Раніше повідомлялося, що Мілан провів перемовини з Таре.