Італія

Крім "старої синьйори" у послугах бразильця зацікавлені ще кілька клубів.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні, який зараз виступає за Бетіс на правах оренди, може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного бразильця зацікавлений Ювентус, який готовий поборотися за футболіста найближчим літом.

Також наголошується, що "бетікос" хочуть зберегти Антоні у своєму складі, але для цього клубу необхідно кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Крім них за гравцем уважно стежать Атлетіко та Вільярреал. МЮ готовий розлучитися з гравцем за 40-50 млн євро.

Після зимового переходу до Бетіса Антоні провів 22 матчі, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.