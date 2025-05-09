Ліга конференцій

Бразилець фантастично грає у складі Бетіса.

Вінгер іспанського Бетіса Антоні, який виступає на правах оренди з Манчестер Юнайтед, емоційно висловився після виходу "зелено-білих" у фінал Ліги конференцій. Цитує бразильського гравця Marca.

"Я дуже щасливий. Моя сім'я знає, через що ми пройшли три-чотири місяці тому. Зараз ми живемо моментом та мрією.

Багато чого сталося в моєму особистому житті. Зараз все змінилося в кращий бік, і я дякую Богові за все. Я багато плакав, як і мої мама, дружина, брати. Ми пережили дуже важкі часи.

Емоції після матчу — радість і полегшення, тому що, як я вже сказав, я пережив дуже важкі часи. Зараз у мене дуже гарний, неймовірний час", — сказав Антоні.

Бетіс пройшов італійську Фіорентину в півфіналі Ліги конференцій (4:3 за сумою двох матчів).

Цього сезону Антоні провів за Бетіс 21 матч, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.