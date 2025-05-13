Форвард Аталанти назвав вихід у топ-турнір Європи заслуженим результатом сезону.
Ademola Lookman, getty images
13 травня 2025, 13:46
Нападник Аталанти Адемола Лукман прокоментував перемогу своєї команди над Ромою з рахунком 2:1, яка гарантувала бергамцям третє місце в Серії А та достроковий вихід до Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
"Це неймовірне відчуття. Ми чудово усвідомлювали, наскільки важливо перемогти сьогодні, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. І ми продемонстрували гру, гідну цього турніру", – заявив Лукман в інтерв’ю DAZN.
Футболіст також підкреслив, що команда повністю заслужила на цей результат:
"Я намагаюся бути корисним для партнерів на полі й викладатися на повну. Сьогодні ми довели, що є сильною командою. У нас залишилося ще два матчі, і ми хочемо набрати якомога більше очок до фінішу".
Попереду матч у неділю, ми вже чекаємо на нього, але сьогодні — чудовий вечір, щоб відсвяткувати. Те, чого ми досягли цього сезону, — справжній виклик. Вітаю всіх!, — сказав гравець.
«Аталанта» офіційно повертається до Ліги чемпіонів вперше з сезону-2021/22.