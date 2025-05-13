Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 травня 2025 року.

Аталанта у матчі 36 туру італійської Серії А на своєму полі обіграла Рому (2:1).

Команда Джан-П'єро Гасперіні відкрила рахунок у матчі на дев'ятій хвилині завдяки результативному удару Адемоли Лукмана, але ще до перерви "вовки" відігралися зусиллями Браяна Крістанте.

Перемогу бергамаскам приніс забитий м'яч у виконанні Ібрагіма Сулемани на 76 хвилині.

Український форвард Артем Довбик провів на полі 85 хвилин, проте результативними діями не відзначався.

Після 36 турів Аталанта набрала 71 очко і гарантувала собі як мінімум третє місце у Серії А, а у Роми 63 бали та шостий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Рома у рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25:

Аталанта — Рома 2:1

Голи: Лукман, 9, Сулемана, 76 — Крістанте, 32.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, де Рон, Коссуну — Белланова (Руджері, 82), Пашалич (Сулемана, 67), Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 68), Лукман (Брешіаніні, 87) — Ретегі (Мальдіні, 88).

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх, Крістанте, Коне (Ель Шаараві, 86), Анхеліньйо — Суле — Шомуродов, Довбик (Салемакерс, 85).

Попередження: Джимсіті.