Італія

Наставник "бергамасків" поділився своїми думками після перемоги над Ромою.

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Роми (2:1), яка гарантувала його підопічним місце у Лізі чемпіонів.

"Я дуже радий за Сулеману, він завжди виявляв виняткову повагу і терпіння, навіть незважаючи на те, що йому не давали багато ігрового часу. Він завжди мав цю здатність забивати з першого дотику, але він мав ще один шанс кількома хвилинами раніше. У нього не було багато ігрового часу, в тому числі тому, що гравці, які стояли вище за нього в ієрархії, працювали дуже старанно, і у нас не було великої ротації, але він залишається справді позитивним хлопцем. Я радий за нього, цей гол дає йому момент великої радості, і він на це заслуговує.

Місце у Лізі чемпіонів? Це фантастичне досягнення для Аталанти. Це правда, що були кілька тижнів, коли ми були на одному рівні з Наполі та Інтером, але я думаю, що це була максимальна мета, яку ми могли досягти.

Зробити це за два тури до кінця, залишивши позаду такі команди, як Ювентус, Мілан, Лаціо, Рома, Фіорентина та Болонья – це чудово. Цього сезону стадіон завжди був сповнений, ми бачили великий ентузіазм у Серії А, а Аталанта знову в Лізі чемпіонів.

Це був довгий сезон, в якому всі мали фантастичні злети і падіння, але ми вийшли на фінальний спринт у потрібний момент, здобувши чотири перемоги з п'яти. Цей вечір прекрасний, тепер ми маємо два тижні, щоб насолодитися цим моментом.

Ми також добре виступили в Лізі чемпіонів, посівши дев'яте місце із 36 найкращих команд і були в одному очку від прямого виходу до 1/8 фіналу. Це також було великим досягненням, грати проти Барселони, Реала, Арсеналу. Це було неймовірно.

Ми тут, щоб насолодитися цією кампанією, а потім ми матимемо час і можливість подумати про інше", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Рома.