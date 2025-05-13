Італія

Плеймейкер "гірників" потрібен головному претенденту на перемогу в Серії А-2024/25.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перебратися до Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Адзуррі" зв'язалися з "помаранчево-чорними" з приводу потенційного трансферу 22-річного українця. Повідомляється, що клуб УПЛ хоче отримати понад 35+5 мільйонів євро, усно запропонованих представником Серії А.

Порталом transfermarkt Судаков оцінюється в 32 млн. Його контракт із Шахтарем розраховано до кінця 2028 року.

У ході поточної кампанії плеймейкер донеччан узяв участь у 35-ти матчах усіх турнірів, відзначившись 13-ма голами й шістьма асистами.

Вважається, що сам Георгій зацікавлений у можливому переході до неаполітанців. Раніше повідомлялося, що пропозицію по Судакову також зробив Ювентус, тоді як Брентфорд теж готовий поборотися за українця.