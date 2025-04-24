Україна

"Зебри" хочуть підписати українського таланта.

Туринський Ювентус зробив офіційну пропозицію донецькому Шахтарю щодо півзахисника Георгія Судакова. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, "гірники" поки що не прийняли умови туринського клубу. Наразі перемовини тривають. Деталі потенційної угоди не розголошуються, але відомо, що раніше Шахтар відхилив пропозицію Наполі на суму 40 млн. євро.

Зазначається, що головним прихильником таланту Судакова в Ювентусі є спортивний директор клубу Крістіано Джунтолі.

Чинна трудова угода 22-річного гравця з донецьким клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 35 матчів, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд готовий поборотися з Наполі за Судакова.