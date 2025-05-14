Італія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють Мілан та Болонья.

Мілан та Болонья зіграють у фіналі Кубка Італії на Стадіо Олімпіко.

Сержіу Консейсан, на тлі перемоги в очній зустрічі в чемпіонаті (3:1), використав із перших хвилин Фофана в центрі поля, тоді як Леау повернувся до атаки.

Вінченцо Італьяно, у свою чергу, залучив до стартового складу Гольма, Лукумі та Міранду в обороні, тоді як Фройлер гратиме в опорній зоні, а Фаббіан та Ндоє розташуються під нападником Кастро.

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Хіменес, Рейндерс, Фофана, Ернандес — Пулішич, Леау — Йович.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, С. Хіменес, Лофтус-Чік, Чуквезе, Емерсон, Флоренці, Тіав, Вокер, Бартезагі, Терраччано, Камарда, Феліш, Муса, Абрагам.



Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Орсоліні, Фаббіан, Ндоє — Кастро.

Запасні: Баньйоліні, Равалья, Ерлич, Моро, Калабрія, Казале, Ель Аззузі, Побега, Ебішер, Одгор, Лікоянніс, Даллінга, Камб’ягі, Де Сільвестрі, Домінгес.



Гра Мілан — Болонья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.