Італія

Португальський вінгер повернеться до Порту, а агент уже шукає новий клуб.

Франсішку Фернандеш Консейсан влітку залишить Ювентус, оскільки туринський клуб вирішив не викуповувати футболіста після завершення оренди. Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, "б'янконері" відмовились активувати опцію викупу, яка становила 30 мільйонів євро.

За інформацією джерела, новий головний тренер Юве Ігор Тудор не зацікавлений у подальшому співробітництві з португальцем. Агент гравця вже працює над пошуком нового варіанту продовження кар’єри свого клієнта.

У сезоні-2024/25 Консейсан провів 35 матчів, забивши п'ять голів і віддавши стільки ж асистів. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 36 млн євро.