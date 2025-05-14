Технічним спонсором італійського клубу є німецька компанія adidas.
ФК Ювентус
14 травня 2025, 15:39
Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.
Футболка виконана переважно в білому кольорі з чорними смужками, а яскраві рожеві елементи використані в логотипах, на плечах та у якості окантування.
Технічним спонсором клубу з Туріна, як і раніше, є компанія Adidas.
Після 36 турів Ювентус посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 64 очки.