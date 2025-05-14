Італія

Технічним спонсором італійського клубу є німецька компанія adidas.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.

Футболка виконана переважно в білому кольорі з чорними смужками, а яскраві рожеві елементи використані в логотипах, на плечах та у якості окантування.

Технічним спонсором клубу з Туріна, як і раніше, є компанія Adidas.

Kit on ⚪️⚫️



La maglia Home 25/26 nasce per le grandi sfide ⚔️ — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025

Після 36 турів Ювентус посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 64 очки.