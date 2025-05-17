Нападник римської Роми Артем Довбик влітку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, на 27-річного українця претендують два іспанських клуби — Жирона та Бетіс.

Зазначається, що Довбик не є недоторканим гравцем в Ромі, тому в разі надходження вигідної пропозицію, римляни будуть не проти продажу форварда.

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик не повернеться в Жирону.