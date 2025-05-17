Італія

Українець може повернутися до Іспанії.

Нападник римської Роми Артем Довбик влітку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, на 27-річного українця претендують два іспанських клуби — Жирона та Бетіс.

Зазначається, що Довбик не є недоторканим гравцем в Ромі, тому в разі надходження вигідної пропозицію, римляни будуть не проти продажу форварда.

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик не повернеться в Жирону.