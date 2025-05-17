Українець може повернутися до Іспанії.
Artem Dovbyk, getty images
17 травня 2025, 10:28
Нападник римської Роми Артем Довбик влітку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, на 27-річного українця претендують два іспанських клуби — Жирона та Бетіс.
Зазначається, що Довбик не є недоторканим гравцем в Ромі, тому в разі надходження вигідної пропозицію, римляни будуть не проти продажу форварда.
Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Довбик не повернеться в Жирону.