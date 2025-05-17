Італія

Бразилець не вразив керівництво "россонері" своїми виступами.

Правий захисник Емерсон Роял не входить до планів Мілана на сезон-2025/26, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "россонері" готові відпустити 26-річного бразильця. Його придбали в Тоттенгема за 15 млн євро в серпні 2024-го.

Тоді Емерсон підписав розрахований до кінця червня 2028 року контракт, який включає опцію продовження на сезон. Портал transfermarkt зараз оцінює гравця в 10 млн євро.

У ході поточної кампанії він взяв участь у 26-ти матчах усіх турнірів, не відзначившись результативними діями. Близько 25-ти поєдинків Роял пропустив через травми.