Італія

Міланський клуб протестує проти рішень арбітрів.

Міланський Інтер напередодні зіграв унічию в домашньому поєдинку проти римського Лаціо в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Інтер — Лаціо 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри розчаруванню "нерадзуррі" не було меж, оскільки вони втратили реальну можливість очолити турнірну таблицю в чемпіонаті на тлі нічиєї Наполі в паралельній грі на полі Парми (0:0).

І ще більше невдоволення "змій" викликала робота бригади арбітрів на чолі з Даніеле Кіффі з міста Падуя в цій грі.

Ще за ходом зустрічі на 88 хвилині було вилучено одразу обох головних тренерів, Сімоне Індзагі та Марко Бароні, за палку суперечку під час призначення вирішального пенальті, який реалізував Педро та врятував Лаціо від поразки, відповідно позбавивши Інтер дорогоцінних очок.

Як прояв незгоди з рішеннями рефері, міланський клуб демонстративно відмовився відвідувати всі офіційні заходи після гри, тож жодних коментарів ані від гравців, ані від тренерів клубу навіть "домашня" преса так і не отримала.

У заключному турі міланський Інтер гостюватиме в Комо.