Італія

Керманич Лаціо прокоментував нічию проти Інтера.

Римський Лаціо напередодні зіграв унічию в гостьовому поєдинку проти міланського Інтера в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Інтер — Лаціо 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні прокоментував виступ власної команди.

"Я шкодую про червону картку, як для себе, так і для Індзагі, перед останнім туром. Він чудовий тренер, який виконує фантастичну роботу. Чесно кажучи, я просто вказав на те, що він повинен стояти біля четвертого рефері в епізоді з пенальті. Ми не кричали і не влаштовували сцен, тож це виглядало як жорстке рішення головного арбітра.

Коли ти віддаєш на полі все, залишається мало місця для жалю. Я сказав хлопцям, що у нас є ще одна гра, яку ми повинні виграти, і ми побачимо, як виглядатиме таблиця після цього. Ми боролись проти однієї з найсильніших команд Європи і відповіли з характером. Навіть двічі поступаючись за рахунком, ми ніколи не здавались.

У Педро були невеликі проблеми з сухожиллям, і тому я вирішив, щоб він вирішив почав гру з лави для запасних. Цей дубль свідчить про його зрілість та лідерські якості. Він є взірцевим гравцем — викладається на повну, подає приклад і піднімає настрій команді, просто перебуваючи на полі. Такі гравці, як він, залишають слід у історії.

Мені не потрібно хвалитись особистими досягненнями. Я захищаю прогрес команди — ось, що дійсно важливо. Від самого початку роботи в Лаціо ми створили сильну ідентичність і постійно вдосконалювались. Ми все ще віримо в нашу мету і будемо наполегливо йти до останнього.

У Італії ліга найвищого рівня складності. Середні бали для виходу до єврокубків надзвичайно високі, але ми зосереджені на шляху, який ми вже проклали. Ми все ще в боротьбі, і команда демонструє неймовірний дух", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі римський Лаціо прийматиме Лечче.