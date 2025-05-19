Італія

Захисник Роми прокоментував перемогу над Міланом.

У домашньому поєдинку в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A напередодні Рома обіграла Мілан.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "вовків" Джанлука Манчіні прокоментував виступ власної команди.

"Від римського дербі й до сьогоднішнього дня це було справді щось унікальне. Перша половина сезону з 23 очками була просто жахливою для нас.

Проти ми завжди казали собі грати від матчу до матчу й зберігати правильний настрій. Тренер добре допоміг нам відновити наші ментальні сили. Ми пишаємось тим, як далеко ми просунулись на цьому етапі.

Команда завжди залишалась згуртованою, незважаючи на вереснево-листопадовий період, ніколи не було жодних дискусій. Ми хотіли здобувати інші результати, але футбол такий. Є багато факторів, які ведуть до перемоги, але тренер вклав багато в нас на тренуваннях і в ментальному плані.

Повертатись назад до Тригорії з розпачаем через результат завжди було нелегко. Але Раньєрі потім приїхав і подарував нам спокій і впевненість.

Те, що він говорить — правда, тут немає ніякого секрету. Справи йшли не найкраще, але він не надто хвилювався. Коли він приїхав, він завжди говорив нам, що ми повинні залишатись спокійними, навіть коли ми програємо.

Він завжди бажає нам найкращого, і він був поруч, навіть якщо ми іноді програвали. Це не секрет, але це поєднання речей, які визначають тренера досвідченим, і ми просто повинні подякувати йому за те, що він нам дав.

Ми йшли за ним всі разом, а також вболівальники, які були поруч з нами і давали нам додатковий поштовх. Коли ми згуртовані, це важко для інших. Ми ще побачимось наступного року тут, на Олімпіко", — заявив італійський виконавець.

У заключному турі Рома гостюватиме в Торіно.