Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Роми.

Мілан напередодні поступився Ромі у гостьовому поєдинку в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Після поразки у фіналі Кубка, у якому також усе вирішили окремі деталі, як і впродовж останніх п'яти місяців, що я тут працюю, атмосфера в роздягальні непроста.

Емоції завжди негативні для нас і позитивні для інших, якщо наших помилок у грі більше за помилок інших. Сьогоднішній VAR був такий самий, як і в грі проти Болоньї. Я не кажу, що сьогодні його вплив сьогодні було аж надто помітно, але, як і проти Болоньї, він був.

Ми говоримо про битву за трофей і місце в єврокубках на наступний сезон, а ці деталі багато чого вирішують.

Ми намагались викластись на повну, і мені нема що ще сказати з цього приводу. Ми могли виграти цю гру, я був упевнений у цьому до останнього. Але другий гол Роми — це мертвий м'яч, такі неможливо відбити. Потім ми знову ледь не забили щоб удруге зрівняти рахунок, а у фіналі гри нам просто не вистачило бензину, ураховуючи чисельну перевагу суперників.

Це правда, що кожен повинен сам оцінювати свою роботу. Я вимогливий до себе, я буду оцінювати те, що було зроблено мною за ці місяці. Я подивився на цифри: відколи я прийшов, і аж до сьогоднішнього дня ми були в зоні Ліги чемпіонів. Ми виграли титул і зіграли ще один фінал, але завжди були такі деталі, як невдача в Загребі та інші поразки.

Це не найкращий рік для такої історичної команди, як Мілан, і кожен повинен оцінити свою роботу.

Чи шкодую я, що не буду в технічній зоні на Сан-Сіро в останньому турі? Я завжди жив цією професією з пристрастю. Справа не в тому, бути чи не бути на кромці поля: я й без того близький до своїх гравців, мені шкода, що фактично за одне слово мене вигнали з поля. Я лише сказав, щоб поважали моїх гравців, і що фола перед другим голом суперників не було.

Я у футболі вже багато років, і поле не завжди буває рівним. Мені шкода, що я не можу бути поруч з гравцями під час матчу, нам доведеться бути згуртованими впродовж наступних п’яти-шести днів, залежно від того, коли ми граємо останній матч. Ми об'єднані перед нашою відповідальністю за результат", — заявив португальський фахівець.

У заключному турі Мілан прийматиме Монцу.