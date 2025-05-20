Тренер бергамасків не вважає новий контракт визначальним, але визнає: повторити успіх цього сезону буде складно.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
20 травня 2025, 11:42
Головний тренер Аталанти Джанп'єро Гасперіні прокоментував чутки про можливу зміну клубу та поділився думками щодо перспектив своєї команди.
Наставник чітко заявив, що перехід до Роми не входить у його плани: він висловив повагу до нинішнього керманича римського клубу, назвавши його "занадто сильним тренером". Водночас Гасперіні зазначив, що продовження контракту з Аталантою не є для нього визначальним фактором.
"У мене вже є чинна угода з Аталантою до 2026 року. Але цього сезону команда зробила щось дійсно виняткове, і мене турбує, що це буде важко повторити", — зізнався 66-річний спеціаліст.
У сезоні-2024/25 Аталанта завершила чемпіонат Італії на третьому місці, здобувши путівку до Ліги чемпіонів. Це один із найуспішніших результатів клубу за часів роботи Гасперіні.
Раніше повідомлялось, що Аталанта запропонувала Гасперіні продовжити контракт.