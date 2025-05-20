Головний тренер Аталанти Джанп'єро Гасперіні прокоментував чутки про можливу зміну клубу та поділився думками щодо перспектив своєї команди.

Наставник чітко заявив, що перехід до Роми не входить у його плани: він висловив повагу до нинішнього керманича римського клубу, назвавши його "занадто сильним тренером". Водночас Гасперіні зазначив, що продовження контракту з Аталантою не є для нього визначальним фактором.

"У мене вже є чинна угода з Аталантою до 2026 року. Але цього сезону команда зробила щось дійсно виняткове, і мене турбує, що це буде важко повторити", — зізнався 66-річний спеціаліст.

У сезоні-2024/25 Аталанта завершила чемпіонат Італії на третьому місці, здобувши путівку до Ліги чемпіонів. Це один із найуспішніших результатів клубу за часів роботи Гасперіні.

Раніше повідомлялось, що Аталанта запропонувала Гасперіні продовжити контракт.