Італія

Тренер бергамасків не вважає новий контракт визначальним, але визнає: повторити успіх цього сезону буде складно.

Головний тренер Аталанти Джанп'єро Гасперіні прокоментував чутки про можливу зміну клубу та поділився думками щодо перспектив своєї команди.

Наставник чітко заявив, що перехід до Роми не входить у його плани: він висловив повагу до нинішнього керманича римського клубу, назвавши його "занадто сильним тренером". Водночас Гасперіні зазначив, що продовження контракту з Аталантою не є для нього визначальним фактором.

"У мене вже є чинна угода з Аталантою до 2026 року. Але цього сезону команда зробила щось дійсно виняткове, і мене турбує, що це буде важко повторити", — зізнався 66-річний спеціаліст.

У сезоні-2024/25 Аталанта завершила чемпіонат Італії на третьому місці, здобувши путівку до Ліги чемпіонів. Це один із найуспішніших результатів клубу за часів роботи Гасперіні.

Раніше повідомлялось, що Аталанта запропонувала Гасперіні продовжити контракт.