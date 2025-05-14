Італія

У послугах спеціаліста зацікавлені декілька інших клубів.

Аталанта має намір зберегти головного тренера Джан П'єро Гасперіні після цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "бергамасків" готове запропонувати 67-річному італійцеві нову угоду до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

Також наголошується, що найближчими днями Гасперіні має зустрітися з керівництвом клубу, щоб обговорити своє майбутнє на тлі інтересу інших команд.

Додамо, що за підсумками минулого туру Серії А Аталанта гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів на сезон-2024/25.