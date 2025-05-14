У послугах спеціаліста зацікавлені декілька інших клубів.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
14 травня 2025, 16:51
Аталанта має намір зберегти головного тренера Джан П'єро Гасперіні після цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "бергамасків" готове запропонувати 67-річному італійцеві нову угоду до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.
Також наголошується, що найближчими днями Гасперіні має зустрітися з керівництвом клубу, щоб обговорити своє майбутнє на тлі інтересу інших команд.
Додамо, що за підсумками минулого туру Серії А Аталанта гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів на сезон-2024/25.