Італія

Легенда туринського клубу вірить у перемогу над Венецією та емоційно згадує рідний регіон Венето.

Колишній капітан Ювентуса Алессандро Дель П'єро прокоментував нинішню боротьбу туринців за місце в Лізі чемпіонів, назвавши сезон-2024/25 незвичним і насиченим подіями.

Після звільнення Тьяго Мотти у березні та призначення Ігора Тудора Ювентус стабілізував гру, але до останнього туру зберігає інтригу в боротьбі за топ-4. Зараз команда посідає четверте місце, маючи лише одне очко переваги над Ромою та матч у запасі.

"Цього року сталося всього потроху. Це був дуже незвичний сезон. З емоційної точки зору я сподіваюся, що вони переможуть у Венеції або принаймні пройдуть до Ліги чемпіонів", — сказав Дель П’єро, підкресливши важливість регіону Венето, звідки він родом.

Останній матч сезону Ювентус проведе 25 травня на виїзді проти Венеції. Перемога гарантує команді участь у Лізі чемпіонів-2025/26.