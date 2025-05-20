Італія

Молодий талант з Лечче підсилить основу Ювентуса після успішної оренди в команді U-23.

Ювентус ухвалив рішення активувати опцію викупу контракту Джакомо Фатіканті, який цього сезону виступав за туринців на правах оренди. Клуб уже підготував для 20-річного півзахисника довгостроковий контракт, розрахований до літа 2028 року.

Фатіканті — вихованець Фрозіноне та Роми, у 2023 році став гравцем Лечче. Після короткої оренди у Тернані він перебрався до Ювентуса, де виступає за другу команду — Ювентус U-23. За поточний сезон Джакомо провів 28 матчів та відзначився трьома гольовими передачами.

Його основна позиція — опорний півзахисник, однак він також здатен зіграти в центрі захисту. Зараз Фатіканті є гравцем молодіжної збірної Італії (U-21). За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 900 тисяч євро.

Раніше в Ювентусі розповіли про майбутнє Тудора на посаді головного тренера.