Італія

"Джаллороссі" націлилися на головного тренера Ноттінгем Форест.

Керманич Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту може перебратися до Роми, передає портал Relevo.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.05.2025

Повідомляється, що від "джаллороссі" 51-річний португалець отримав пропозицію підписати дворічний контракт. Римляни також готові вкласти необхідні кошти в створення для спеціаліста "чемпіонської" команди в короткостроковій перспективі.

Контракт Ешпіріту Санту з Ноттінгем Форест розраховано до кінця червня 2026 року, але останнім часом усе більше розмов ходить про те, що його стосунки з власником клубу Евангелосом Марінакісом є напруженими.

Нещодавно чутки про призначення головним тренером Роми колишнього керманича Ліверпуля Юргена Клоппа спростували як "джаллороссі", так і агент спеціаліста. Відкинув варіант зі столичним клубом і Джан П'єро Гасперіні з Аталанти.

Нагадаємо, нинішній керманич римлян Клаудіо Раньєрі залишить їх після завершення сезону-2024/25. Зараз Рома бореться за повернення до Ліги чемпіонів (не виступали в єврокубку після кампанії-2018/19).

Наступної неділі, 25 травня, "джаллороссі" гостюватимуть у Торіно. Для фінішу в топ-4 Серії А їм потрібно обійти Ювентус (має 67 очок проти 66 у Роми), який паралельно протистоятиме Венеції на виїзді.