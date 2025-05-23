Італія

Українець приходив під конкретного тренера.

Український нападник римської Роми Артем Довбик висловився про перший сезон в італійській Серії А. Його слова наводить Football School.

"Я обрав Рому завдяки Де Россі. У нас спільна ідея атакувального футболу. Але після чотирьох матчів його звільнили. Були ті, хто стверджував, що команда грала проти Де Россі, але це неправда.

Юрич прийшов із зовсім іншим стилем гри, дуже схожим на стиль Гасперіні.