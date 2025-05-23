Українець приходив під конкретного тренера.
Артем Довбик, getty images
23 травня 2025, 19:49
Український нападник римської Роми Артем Довбик висловився про перший сезон в італійській Серії А. Його слова наводить Football School.
"Я обрав Рому завдяки Де Россі. У нас спільна ідея атакувального футболу. Але після чотирьох матчів його звільнили. Були ті, хто стверджував, що команда грала проти Де Россі, але це неправда.
Юрич прийшов із зовсім іншим стилем гри, дуже схожим на стиль Гасперіні.
Коли змінюєш трьох тренерів протягом одного сезону, це складно. Для нападника найголовніше — зрозуміти, який тип гри хоче від тебе бачити тренер.
Я думаю, що Серія А — один із найбільш захисних чемпіонатів Європи, дуже тактичний і складний для розуміння гри. Також всі фізично сильні.
Моє майбутнє? Я не люблю заглядати занадто далеко вперед", — заявив Довбик.
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.