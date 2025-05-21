Італія

Українець хоче потрапити до заявки на майбутній матч Серії А.

Український форвард Роми Артем Довбик продовжує відновлюватись після травми. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 27-річний українець продовжує працювати за індивідуальною програмою після пошкодження привідного м'яза, через який він пропустив минулий матч проти Мілана (3:1).

Також зазначається, що Довбик сподівається потрапити до заявки на майбутній матч останнього туру Серії А проти Торіно, який відбудеться 25 травня.

Нинішнього сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 37 турів Рома набрала 66 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Довбик не потрапив до заявки збірної України на товариський турнір у Канаді.