Італія

Фантастичний дебютний сезон в Італії для шотландця.

Новоспеченого чемпіона Італії у складі Наполі Скотта Мактомінея визнано найкращим гравцем Серії А за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє офіційний сайт італійської першості.

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Італії 28-річний півзахисник відіграв за неаполітанську команду 34 матчі, забив 12 голів (у тому числі чемпіонський гол у ворота Кальярі) та віддав 6 результативних передач.

Мактоміней по ходу сезону одного разу визнавався найкращим гравцем місяця (квітень) в італійській Серії А та ще два рази претендував на цю відзнаку.

Нагадаємо, Скотт Мактоміней минулого літа перейшов до Наполі з Манчестер Юнайтед за 30 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував за Судакова 35+ млн євро.