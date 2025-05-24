Шикарний топ.
Тіяні Рейндерс, getty images
24 травня 2025, 12:52
Завершився сезон-2024/25 чемпіонату Італії в якому перемогу святкував футбольний клуб Наполі. Прес-служба італійської Серії А оприлюднили список найкращих футболістів у кожній позиційній категорії за підсумками сезону, що минув.
Найкращий воротар: Міле Свілар (Рома).
Найкращий захисник: Алессандро Бастоні (Інтер).
Найкращий півзахисник: Тіяні Рейндерс (Мілан).
Найкращий нападник: Матео Ретегі (Аталанта).
Найкращий гравець до 23-х років: Ніко Пас (Комо).
Раніше повідомлялося, хто став найкращим гравцем Серії А сезону-2024/25.