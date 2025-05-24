Італія

Команда Конте вражає.

Наполі обіграв Кальярі (2:0) в матчі заключного, 38-го туру Серії А та став чемпіоном Італії.

За інформацією Opta, Наполі став автором унікального рекорду в Серії А. Неаполітанський клуб став першим чемпіоном Італії, який посів 10-те місце в минулому розіграші турніру.

Після 38 матчів італійської Серії А Наполі набрав 82 пункти, випередивши найближчого переслідувача в особі Інтера на одне очко.

Раніше Антоніо Конте висловився про перемогу в чемпіонаті Італії.