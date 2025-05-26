Італійський фахівець наразі зосереджений на фіналі ЛЧ.
Сімоне Індзагі, getty images
26 травня 2025, 19:13
Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився щодо свого майбутнього. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.
"Можу тільки сказати, що мій клуб мене добре знає, але ви трохи гірше. Щороку одне й те саме, що в Лаціо, що в Інтері. Так, є пропозиції з Італії та Саудівської Аравії. Але я думаю, було б божевіллям думати про це зараз: як сказав президент, з яким у мене чудові стосунки, наступного дня після фіналу Ліги чемпіонів ми сядемо і поговоримо, як ми робили всі ці роки. Зі спільною метою на благо Інтера: якщо всі компоненти будуть на місці, ми будемо рухатися вперед.
Зараз говорити про це було б однаково, що говорити про чемпіонат: я вам пояснив, було б божевіллям говорити про це" — заявив Індзагі.