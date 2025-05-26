Італія

Італійський фахівець наразі зосереджений на фіналі ЛЧ.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився щодо свого майбутнього. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.

"Можу тільки сказати, що мій клуб мене добре знає, але ви трохи гірше. Щороку одне й те саме, що в Лаціо, що в Інтері. Так, є пропозиції з Італії та Саудівської Аравії. Але я думаю, було б божевіллям думати про це зараз: як сказав президент, з яким у мене чудові стосунки, наступного дня після фіналу Ліги чемпіонів ми сядемо і поговоримо, як ми робили всі ці роки. Зі спільною метою на благо Інтера: якщо всі компоненти будуть на місці, ми будемо рухатися вперед.

Зараз говорити про це було б однаково, що говорити про чемпіонат: я вам пояснив, було б божевіллям говорити про це" — заявив Індзагі.