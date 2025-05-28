Італія

Італійський фахівець може знову очолити "россонері" після відходу з Ювентуса минулого сезону.

Массіміліано Аллегрі став одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Мілана.

Як повідомляє журналіст Даніеле Лонго, останнім часом значно зросла впевненість у тому, що 57-річний наставник очолить "россонері" найближчим часом.

Аллегрі вже має досвід роботи з Міланом — саме під його керівництвом клуб вигравав Серію A у сезоні-2010/11. Його можливе повернення розглядається як спроба стабілізувати проєкт після нестабільного періоду останніх років.

Нагадаємо, наприкінці минулого сезону Аллегрі залишив Ювентус, де провів загалом десять років у двох каденціях. Раніше з’являлися повідомлення, що він також є пріоритетним кандидатом для Наполі у разі відходу Антоніо Конте, однак наразі Мілан виглядає фаворитом у боротьбі за тренера.

Керівництво "россонері" очікує остаточних рішень найближчими тижнями, аби підготувати команду до передсезонної підготовки та трансферного вікна.