Італія

Нова угода буде розрахована до літа 2026 року.

Вінгер Роми Стефан Ель Шаараві продовжить виступати у складі "вовків". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво клубу активувало опцію продовження контракту з 32-річним італійцем, який виконав усі умови, прописані в угоді.

Попередній контракт було розраховано до літа 2025 року. Нинішнього сезону Стефан провів 41 матч, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні в кроці від призначення в Рому.