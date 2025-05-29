Італія

Схоже, тренер переїжджає в Рим.

Джан Пʼєро Гасперіні близький до того, щоб очолити Рому.

За даними авторитетного журналіста Фабріціо Романо, наставник вже проводить фінальну зустріч із керівництвом римського клубу, аби завершити переговори та підписати контракт.

Після відходу з Аталанти, з якою Гасперіні виграв Лігу Європи та вписав своє ім’я в історію клубу, 66-річний тренер готується до нового виклику — керувати Ромою, в лавах якої виступає форвард збірної України Артем Довбик.

Офіційне оголошення про призначення очікується найближчим часом.

Раніше Джан П'єро Гасперіні офіційно звернувся до клубу з проханням дозволити вести переговори з іншими командами.