Італія

Після скандального фіналу Кубка Італії та річної паузи Массіміліано Аллегрі знову очолив "россонері", але почне сезон з дискваліфікації.

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі дуже близький до повернення на тренерський місток Мілана.

Для Аллегрі це буде другий прихід у Мілан: він вже працював з командою з 2010 по 2014 рік, вигравши Скудетто у сезоні-2010/11. Його повернення відбувається після непростого періоду — в сезоні-2024/25 "россонері" фінішували дев’ятими в Серії A, що змусить клуб стартувати в Кубку Італії з попередніх раундів.

Однак дебют Аллегрі відкладається — він ще має відбути двоматчеву дискваліфікацію у Кубку Італії. Покарання було винесено за емоційну поведінку у фіналі турніру в травні 2024 року, де Ювентус під його керівництвом переміг Аталанту. Після матчу тренер влаштував скандал, знявши піджак і частину сорочки, а також грубо висловився на адресу спортивного директора туринців Крістіано Джунтолі. Ці події стали причиною його миттєвого звільнення та подальшої річної паузи в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Мілан спробує придбати Кіна, якщо команду очолить Аллегрі.