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Марку Сілва, getty images
31 травня 2025, 14:55
Туринський Ювентус може призначити на посаду головного тренера команди керманича лондонського Фулгема Марку Сілву. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, керівництво "зебр" серйозно розглядає кандидатуру 47-річного португальського фахівця та може зробити пропозицію вже найближчими днями.
Зазначається, що в Ювентусі вражені роботою Сілви в Англії та прогресом Фулгема під керівництвом португальця.
Чинна трудова угода тренера з "дачниками" розрахована до 30 червня 2026 року.
У сезоні-2024/25 Фулгем на чолі Марку Сілви посів 11 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги та дійшов до 1/4 фіналу Кубка Англії.