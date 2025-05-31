Італія

Цікава новина з Італії.

Туринський Ювентус може призначити на посаду головного тренера команди керманича лондонського Фулгема Марку Сілву. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" серйозно розглядає кандидатуру 47-річного португальського фахівця та може зробити пропозицію вже найближчими днями.

Зазначається, що в Ювентусі вражені роботою Сілви в Англії та прогресом Фулгема під керівництвом португальця.

Чинна трудова угода тренера з "дачниками" розрахована до 30 червня 2026 року.

У сезоні-2024/25 Фулгем на чолі Марку Сілви посів 11 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги та дійшов до 1/4 фіналу Кубка Англії.