Італія

Українець задоволений дебютним сезоном в Італії.

Найкращий бомбардир римської Роми у сезоні-2024/25 Артем Довбик підбив підсумки свого першого сезону в Італії. Цитує 27-річного українця Idealista.

"Все вийшло саме так, як я собі уявляв. Місто і клуб просто чарівні. Рим — чудове місто, а історичний центр постійно захоплює дух.

Мабуть, найбільше мені подобається саме в центрі Риму, а також там, де я найчастіше перебував — це Стадіо Олімпіко.

Найприємніший спогад? Перший домашній матч з Емполі, незважаючи на невтішний результат. Мене по-справжньому вразила атмосфера стадіону та ентузіазм всіх вболівальників.

Загалом можна сказати, що сезон вийшов позитивним, це мій перший рік в італійському футболі. Я поступово адаптувався в абсолютно новій обстановці.

Цілком природно, що я міг досягти більшого. При цьому я завжди старався з усіх сил і зробив все можливе, щоб допомогти своїй команді", — заявив Довбик.

У сезоні-2024/25 Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.