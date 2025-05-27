Тренер Роми порівняв українського нападника з легендою клубу.
Артем Довбик, getty images
27 травня 2025, 22:11
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі високо оцінив форму Артема Довбика, який проводить сильний сезон у складі римського клубу.
"Це хлопець, який переживає особливий період. Згадаймо перший рік Джеко у Ромі — щось подібне відбувається й зараз", — наголосив Раньєрі, коментуючи прогрес українця.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Артем Довбик вже встиг забити 17 м’ячів у складі Роми та зробити чотири гольові передачі, ставши ключовою фігурою в атаці "вовків".
Раніше Клаудіо Раньєрі прокоментував чутки щодо майбутнього наставника Роми.