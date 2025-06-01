Португалець може повернутися до Риму.
Сержіу Консейсан, getty images
01 червня 2025, 16:00
Колишній головний тренер італійського Мілана Сержіу Консейсан може очолити римський Лаціо. Про це повідомляє milannews.com.
За інформацією джерела, керівництво "орлів" зацікавлене в запрошені 50-річного фахівця. Лаціо ще не контактував з Консейсаном, але збирається це зробити найближчими днями.
Зазначимо, що чинним тренером Лаціо є Марко Бароні. Під його керівництвом римляни посіли сьоме місце в Серії А за підсумками сезону-2024/25.
Нагадаємо, Сержіу Консейсан під час ігрової кар'єри захищав кольори "б'янкочелесті" з 1998 по 2000 рік та у сезоні-2003/04. У складі Лаціо він загалом провів 103 матчі, забив 11 голів та віддав 14 результативних передач. Разом з "орлами" португалець вигравав Скудетто, Суперкубок та двічі Кубок Італії.
Раніше повідомлялося, що Фіорентина намагається перехопити Саррі в Лаціо.