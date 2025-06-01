Італія

Португалець може повернутися до Риму.

Колишній головний тренер італійського Мілана Сержіу Консейсан може очолити римський Лаціо. Про це повідомляє milannews.com.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" зацікавлене в запрошені 50-річного фахівця. Лаціо ще не контактував з Консейсаном, але збирається це зробити найближчими днями.

Зазначимо, що чинним тренером Лаціо є Марко Бароні. Під його керівництвом римляни посіли сьоме місце в Серії А за підсумками сезону-2024/25.

Нагадаємо, Сержіу Консейсан під час ігрової кар'єри захищав кольори "б'янкочелесті" з 1998 по 2000 рік та у сезоні-2003/04. У складі Лаціо він загалом провів 103 матчі, забив 11 голів та віддав 14 результативних передач. Разом з "орлами" португалець вигравав Скудетто, Суперкубок та двічі Кубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина намагається перехопити Саррі в Лаціо.