Італія

Сербський вінгер достроково завершив оренду в Фенербахче, аби посилити туринців на престижному міжнародному турнірі.

У червні стартує Клубний чемпіонат світу, в якому змагатимуться найкращі представники клубного футболу з усього світу. До участі готується і Ювентус, який отримав серйозне підсилення перед початком змагань.

Як повідомляє відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра, сербський фланговий гравець Філіп Костич залишає Фенербахче і повертається до складу туринського гранда. Футболіст, який виступав за Ювентус з 2022 року, минулої осені перейшов до турецького клубу на правах оренди. Проте вже зараз гравець знову приєднується до "Старої синьйори", аби допомогти їй у боротьбі за світове клубне визнання.

Повернення Костіча має зміцнити лівий фланг Ювентуса і додати глибини складу перед важливими матчами.

Раніше повідомлялося, що Моурінью подав позов до суду на Галатасарай.