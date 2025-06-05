Італія

Француз вражений шведською легендою.

Півзахисник італійського Мілана Юссуф Фофана висловився про радника власника "россонері" Златана Ібрагімовича. Цитує французького гравця sempremilan.com.

"Златан — чудова людина. Вперше я його побачив в офісі, коли підписували контракт. Він стояв спиною до мене, височів над кріслом. Коридор довгий, двері відчинені. Я побачив його хвостик, чим ближче підходив, тим більшою ставала фігура.

Я подумав про себе: "Це неможливо, люди описували мені його інакше". Він сказав мені: "О, Фофана". Я підходжу до нього, піднімаю очі, і він каже: "Добре, добре".

Коли він ставить тобі запитання, ти можеш відповідати тільки "так" або "ні", ти не можеш жартувати. "Ти їв?", — запитав він. Я відповів: "Ні, ще ні". Він запитав мене, що б я хотів з'їсти, і все тут же організували. Я почав їсти, на мені була біла сорочка, і він сказав мені: "Одягни серветку, ти маєш бути в конференц-залі на прес-конференції".

Якщо ти будеш добрий із ним, він буде добрий із тобою. Але якщо ти будеш із ним поводитися інакше, ти пропав, він прямолінійний.

Що він сказав мені такого, що мене зачепило? Мені подобаються наші стосунки. Я відчуваю, що він мене любить. Він пряма людина. Якщо йому подобається, як ти граєш, він буде багато з тобою розмовляти. Якщо йому не дуже подобається, він дасть тобі пораду, дуже просту. Коли він злиться, то злиться по-справжньому. Коли радіє... Знаєте, як буває з батьками? Вони радіють десь осторонь, не показують цього тобі", — заявив Фофана.

У сезоні-2024/25 Юссуф Фофана відіграв за Мілан 52 матчі, забив один гол та віддав дев'ять результативних передач.