Італія

Новий тренер хоче будувати команду навколо португальця.

Італійський Мілан не буде продавати цього літа вінгер команди Рафаеля Леана. Про це повідомляє авторитетне видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, новоспечений головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі провів зустріч зі спортивним директором клубу Іглі Таре, на якій вимагав не продавати 25-річного португальця. Керівництво Мілана запевнило італійського тренера, що вони не продаватимуть Леана.

Зазначається, що Аллегрі хоче будувати команду навколо португальської зірки і впевнений, що під його керівництвом вінгер буде прогресувати.

Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року. "Клаусула" португальця складає 180 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Рафа Леан відіграв за Мілан 50 матчів, забив 12 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Леан — головна ціль Арсеналу цього літа.