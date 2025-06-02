Італія

Француз працюватиме в Турині.

Туринський Ювентус призначив Дам'єна Комоллі на посаду генерального директора клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

"Я неймовірно радий і вважаю за честь приєднатися до клубу, який виділяється своєю історією, ідентичністю та амбітним баченням. З першого дня я буду віддавати весь свій досвід Ювентусу з головною метою — перемагати, як це завжди було в дусі клубу і як того по праву чекають наші вболівальники", — сказав Комоллі.

52-річний функціонер почне роботу в Ювентусі з 4-го червня.

Дам'єн Комоллі до призначення в туринський клуб працював на різних посадах у кількох відомих клубах, зокрема скаутом в лондонському Арсеналі, а також на керівних посадах у Ліверпулі, Тоттенгемі, Сент-Етьєні та Фенербахче. Донедавна він був президентом французької Тулузи, але наприкінці травня пішов у відставку заради роботи в Ювентусі.