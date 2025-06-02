Італія

Представник керманича Мілана прокоментував пошук роботи своїм клієнтом.

Італійський головний тренер Массіміліано Аллегрі повернувся до роботи на чолі Мілана після завершення сезону.

Однак на певному етапі щодо 57-річного виконавця існували чутки про контакти з Ромою, яка також була зацікавлена в пошуках нового керманича.

Агент Аллегрі Джованні Бранчіні в останньому інтерв’ю розповів про деталі перемовин з обома клубами.

"Останнім часом Рома з нами не зв'язувалась, тож на даному етапі від них не було ніякої пропозиції.

Була спроба контактувати із нами багато місяців тому, але ми вважали цей перехід малоймовірним. Ніяких зрушень відтоді не відбулось, і з "джаллороссі" в підсумку не було навіть прямого контакту.

Мілан? Тут ми проаналізували конкретну і реальну пропозицію, яку отримали. Кілька клубів звертались до Макса Аллегрі в останні місяці, але ми повинні ухвалити рішення про те, що конкретно матеріалізується в якісь речі.

Як тільки цікава пропозиція з’явилась у клубі, який подобається тренеру, згоду було досягнуто за дуже короткий час. Уява часто випереджає реальність", — заявив представник італійського фахівця.

Нагадаємо, що Аллегрі вже запланував сформувати собі тренерський штаб із представників туринського Ювентуса.