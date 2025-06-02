Міланський клуб знаходиться в пошуках форварда.
Rasmus Højlund, getty images
02 червня 2025, 18:49
Міланський Інтер влітку має намір оформити трансфер нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" хоче скористатися невиразною грою 22-річного данця в Англії для отримання знижки від МЮ. Міланський клуб має намір запропонувати "червоним дияволам" близько 40 млн. євро за форварда збірної Данії.
Цей трансфер входить в концепцію омолодження команди, яку зараз впроваджує власник Інтера — американська глобальна компанія з управління активами Oaktree Capital Management.
Чинна трудова угода гравця з МЮ розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
У сезоні-2024/25 Расмус Гойлунн відіграв за Манчестер Юнайтед 52 матчі, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.