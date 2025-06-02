Італія

Міланський клуб знаходиться в пошуках форварда.

Міланський Інтер влітку має намір оформити трансфер нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" хоче скористатися невиразною грою 22-річного данця в Англії для отримання знижки від МЮ. Міланський клуб має намір запропонувати "червоним дияволам" близько 40 млн. євро за форварда збірної Данії.

Цей трансфер входить в концепцію омолодження команди, яку зараз впроваджує власник Інтера — американська глобальна компанія з управління активами Oaktree Capital Management.

Чинна трудова угода гравця з МЮ розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Расмус Гойлунн відіграв за Манчестер Юнайтед 52 матчі, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.