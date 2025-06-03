Італія

Останні два роки поляк провів у Туреччині.

Ад-Духаїль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Істанбула Башакшехіра Кшиштофом Пьонтеком.

Деталі угоди з 29-річним поляком не розголошуються, але відомо, що його контракт з турецьким клубом було розраховано до літа 2026 року.

Минулого сезону Пьонтек провів 48 матчів, у яких забив 31 гол та віддав п'ять гольових передач. У списку найкращих бомбардирів турецької Суперліги він поступився лише Віктору Осімгену, забивши 21 гол у чемпіонаті.

За підсумками сезону Ад-Духаїль посів друге місце у чемпіонаті Катару та завоював путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів АФК.