Останні два роки поляк провів у Туреччині.
Кшиштоф Пьонтек, ФК Ад-Духаїль
03 червня 2025, 08:59
Ад-Духаїль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Істанбула Башакшехіра Кшиштофом Пьонтеком.
Деталі угоди з 29-річним поляком не розголошуються, але відомо, що його контракт з турецьким клубом було розраховано до літа 2026 року.
Минулого сезону Пьонтек провів 48 матчів, у яких забив 31 гол та віддав п'ять гольових передач. У списку найкращих бомбардирів турецької Суперліги він поступився лише Віктору Осімгену, забивши 21 гол у чемпіонаті.
За підсумками сезону Ад-Духаїль посів друге місце у чемпіонаті Катару та завоював путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів АФК.