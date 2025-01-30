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Марокканський вінгер вирушив до Катару.

Вінгер збірної Марокко Хакім Зієш став гравцем Ад-Духаїля, повідомляє прес-служба катарського клубу.

Деталі угоди з 31-річним марокканцем не розголошуються, але зазначається, що футболіст виступатиме під 93 номером.

Раніше Хакім розірвав контракт із турецьким Галатасараєм, куди він перейшов на повноцінній основі влітку 2024 року. На його рахунку 34 матчі, вісім голів та п'ять гольових передач.

Також Зієш раніше виступав за Аякс, Челсі, Твенте та Херенвен.

Після 13 ігор Ад-Духаїль набрав 29 очок і посідає перше місце у чемпіонаті Катару, випереджаючи Аль-Гарафу (14 матчів) на один бал.