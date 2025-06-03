Італія

Боснійський форвард може повернутися до італійського чемпіонату.

Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 39-річного боснійця зацікавлені два італійські клуби, назви яких поки що не розголошуються.

Зазначається, що сам футболіст готовий укласти контракт терміном на один рік, перебуваючи у статусі вільного агента, після відходу з Фенербахче.

Минулого сезону Джеко провів 53 матчі, в яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач.

Раніше Джеко виступав у Серії А за міланський Інтер та Рому. Також він виступав за Манчестер Сіті, Вольфсбург, Тепліце та Железнічар.