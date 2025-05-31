Туреччина

Ветерани не потрібні Моурінью.

Стамбульський Фенербахче оголосив про відхід з команди досвідчених нападників Едіна Джеко та Душана Тадича. Про це повідомляє офіційний сайт "канарок".

У обох гравців термін дії контракту спливає 30 червня 2025 року. Турецький клуб вирішив не продовжувати контракти вікових футболістів.

"Ми хотіли б подякувати капітанам нашої команди Едіну Джеко і Душану Тадічу за весь їхній внесок у нашу емблему. Вони протягом двох сезонів самовіддано носили нашу жовто-синю майку Бажаємо їм безкінечних успіхів на нових етапах кар'єри.

Було великою гордістю бачити таких легенд, як ви, у смугастих майках... Спасибі вам за все", — йдеться в заяві клубу.

39-річний Едін Джеко провів у складі Фенербахче 99 матчів, забив 46 голів та віддав 18 результативних передач. На рахунку 36-річного Душана Тадича 109 матчів, 29 голів та 35 асистів.