Італія

Клуб з Ер-Ріяда зацікавився Франческо Ачербі.

Центральний захисник Інтера Франческо Ачербі опинився на трансферному радарі Аль-Хіляля, передає журналіст Ніколо Скіра.

Після досягнення домовленості з уже колишнім головним тренером "нерадзуррі" Сімоне Індзагі гранд чемпіонату Саудівської Аравії націлився й на 37-річного гравця. Контракт італійця з міланським клубом розраховано до кінця червня 2026-го.

Повідомляється, що майбутнє Ачербі в Інтері під питанням на тлі відходу Індзагі. Під керівництвом Сімоне Франческо провів 257 матчів (також за Лаціо) у всіх турнірах.

Порталом transfermarkt досвідчений оборонець оцінюється в 3 млн євро. Він є повноцінним гравцем "нерадзуррі" з липня 2023 року, тоді як протягом сезону-2022/23 він представляв міланський гранд на правах оренди.

Нещодавно Ачербі пояснив своє рішення відмовитися від виклику до збірної Італії.