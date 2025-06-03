Італія

Туринський клуб і фахівець домовилися припинити співпрацю за взаємною згодою.

Ювентус офіційно повідомив про припинення співпраці зі спортивним директором Крістіано Джунтолі. Як зазначено в заяві на офіційному сайті клубу, сторони дійшли згоди щодо дострокового розірвання контракту.

"Це рішення стало результатом спільної оцінки майбутніх перспектив та взаємних пріоритетів", — йдеться в повідомленні туринського клубу.

Джунтолі приєднався до Ювентуса влітку 2023 року після успішної роботи в Наполі, де він відіграв ключову роль у побудові чемпіонського складу. За час свого перебування в Турині він працював над оновленням команди, зосереджуючись на стабілізації клубу в непростий перехідний період.

Ім'я наступника Джунтолі на посаді спортивного директора наразі не названо. Також Ювентус підтвердив відхід Франческо Кальво, який обіймав посаду директора з комерційних та інституційних відносин, а також директора з доходів.